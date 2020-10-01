Госэкоинспекция за этот год выявила нарушения в заповедниках на 57 миллионов гривен

Как сообщает Знай.юа, об этом в своем Фейсбук пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Далее приводим слова автора без комментариев.

Более 57 миллионов гривен убытков начислено Госэкоинспекцией за 8 месяцев текущего года в результате нарушений на территориях природно-заповедного фонда.

Из года в год это одни и те же типичные преступления: нецелевое использование территорий ПЗФ под сельское хозяйство, засорения, вырубка деревьев, самозахват заповедных земель, браконьерство.

Начисление убытков за нарушения осуществляются согласно таксам, утвержденным постановлением Кабмина. Этот документ принят 7 лет назад.

Если учитывать, что речь идет о заповедном фонде, который необходимо защищать всеми возможными механизмами, то даже устаревшие на несколько лет таксы могут способствовать увеличению нарушений в заповедниках. Ведь кого остановят убытки и штраф до 1 тысячи гривен, при том, что шанс попасться инспектору крайне низок.

Кроме того, меняется цена на землю, стоимость высадки новых деревьев или восстановления биоресурсов, а суммы убытков получаются такие, как были 7 лет назад.

Поэтому сегодня в Госэкоинспекции разрабатываем обновленный проект постановления Кабмина «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде». Готовим новые суммы за нарушения на территориях ПЗФ. Таксы будут отвечать современным экономическим требованиям, что позволит снижать уровень преступности в пределах заповедников.

Напомню, что таксы будут применяться к таким нарушениям в ПЗФ, как:

☑незаконная вырубка различных видов деревьев;

☑самовольная заготовка сена и выпас скота;

☑незаконный сбор лекарственных растений, плодов, ягод и тому подобное;

☑незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира;

☑повреждения карстово-спелеологических, геологических и гидрологических объектов;

☑самовольное использование земель, снятие грунтового покрытия, загрязнение и засорение их территорий.