Госэкоинспекция за этот год выявила нарушения в заповедниках на 57 миллионов гривен
Как сообщает Знай.юа, об этом в своем Фейсбук пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Далее приводим слова автора без комментариев.
Более 57 миллионов гривен убытков начислено Госэкоинспекцией за 8 месяцев текущего года в результате нарушений на территориях природно-заповедного фонда.
Из года в год это одни и те же типичные преступления: нецелевое использование территорий ПЗФ под сельское хозяйство, засорения, вырубка деревьев, самозахват заповедных земель, браконьерство.
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Начисление убытков за нарушения осуществляются согласно таксам, утвержденным постановлением Кабмина. Этот документ принят 7 лет назад.
Если учитывать, что речь идет о заповедном фонде, который необходимо защищать всеми возможными механизмами, то даже устаревшие на несколько лет таксы могут способствовать увеличению нарушений в заповедниках. Ведь кого остановят убытки и штраф до 1 тысячи гривен, при том, что шанс попасться инспектору крайне низок.
Кроме того, меняется цена на землю, стоимость высадки новых деревьев или восстановления биоресурсов, а суммы убытков получаются такие, как были 7 лет назад.
Поэтому сегодня в Госэкоинспекции разрабатываем обновленный проект постановления Кабмина «Об утверждении такс для исчисления размера вреда, причиненного нарушением законодательства о природно-заповедном фонде». Готовим новые суммы за нарушения на территориях ПЗФ. Таксы будут отвечать современным экономическим требованиям, что позволит снижать уровень преступности в пределах заповедников.
Напомню, что таксы будут применяться к таким нарушениям в ПЗФ, как:
☑незаконная вырубка различных видов деревьев;
☑самовольная заготовка сена и выпас скота;
☑незаконный сбор лекарственных растений, плодов, ягод и тому подобное;
☑незаконное добывание или уничтожение объектов животного мира;
☑повреждения карстово-спелеологических, геологических и гидрологических объектов;
☑самовольное использование земель, снятие грунтового покрытия, загрязнение и засорение их территорий.