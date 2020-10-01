На пост операционного директора ДТЭК Энерго назначили Ильдара Салеева. Его ключевыми задачами на должности станут обеспечение операционной эффективности компании и реализация стратегии бизнеса в условиях работы на новом энергорынке. До прихода в компанию Ильдар возглавлял ПРАО «ДМЗ» («Донецксталь»).

В новой должности Ильдар Салеев будет отвечать за весь производственный блок ДТЭК Энерго: добычу угля, генерацию электроэнергии, логистику, закупки и повышение операционной эффективности. В круг его обязанностей будут входить реализация производственной стратегии компании, эффективность бизнес-процессов, повышение безопасности труда, управление производственными рисками (экология, аварийность и прочее). На этой должности Ильдар Салеев сменит Тоомаса Нийнемяэ, который принял решение продолжить карьеру за пределами ДТЭК.

Ильдар начинал свою трудовую карьеру в ДТЭК руководителем инвестиционного направления, далее расширял управленческий опыт в компаниях SCM – Corum Group и Метинвест Холдинг.

«Украинская тепловая генерация и угледобыча сегодня испытывают трудности, но это не снимает с нас стратегическую задачу – обеспечивать свой вклад в энергетическую независимость страны. Ильдар – опытный руководитель и технический эксперт высокого уровня. Он обладает всеми необходимыми компетенциями и опытом для реализации стоящих перед ним задач», – отметил Дмитрий Сахарук, генеральный директор ДТЭК Энерго.

«Назначение на эту должность воспринимаю как высокую оценку моих профессиональных достижений и как большой кредит доверия. С радостью возвращаюсь в компанию, в которой начинал свою трудовую карьеру. В условиях работы нового энергорынка и кризиса в отрасли ключевые приоритеты ДТЭК Энерго – это повышение эффективности бизнеса и адаптация производств тепловой генерации и угледобывающих предприятий к текущим реалиям», - прокомментировал свое назначение Ильдар Салеев.