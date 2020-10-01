Нацсовет реформ предлагает минимизировать участие посредников в процессе присоединения к электросетям и изменить параметры стимулирующего регулирования для энергораспределительных компаний для удешевления подключений. Об этом сообщили в Офисе простых решений и результатов.



Концепция реформы присоединения к электросетям от экспертов ОПРР включает в себя минимизацию посредников и участников процесса, открытый доступ к градостроительному кадастру и другим исходным данным, админответственность за необеспечение такого доступа, создание «Единого окна» для выдачи исходных данных и согласования проекта, полный переход на принцип оферты и акцепта в договорных отношениях.



«Предлагается упростить этот процесс путем урегулирования проблемы оформления прав на землю, уменьшение бюрократии (вместо 17 документов — 1), уменьшение количества согласований с органами, в целом сократить этот процесс с 267 дней до 97 дней», — отметил эксперт ОПРР Семен Кривонос.



Для удешевления присоединения предлагают часть стоимости переложить на компании, осуществляющие распределение электроэнергии.



«Предлагается снижение стоимости присоединений путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределяющими компаниями. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний. Предлагается установить доходность на уровне 6%. Это позволит компаниям усиливать подстанции и в последствии перевести часть оплаты за присоединение с потребителя на оператора системы распределения», - говорится в сообщении Офиса простых решений и результатов.



Михаил Саакашвили отметил, что в разработке этой реформы участвовали все игроки в этой сфере.



"Все начали работать вместе, НКРЭКУ, представители властных структур. К сожалению, в соседней России сделали уже больше, там есть уголовная ответственность за не подключение. Они это сделали и пошли еще дальше. Поэтому мы должны как можно быстрее уригулировать эту проблему», — подчеркнул Михаил Саакашвили.



Напомним, ранее Ольга Буславец заявила, что Министерство энергетики поддерживает пересмотр стимулирующего регулирования для операторов системы распределения для удешевления подключения к электросетям.