Инвесторы в проекты «зеленой» энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав

Об этом сообщили партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев и партнер парижского офиса компании Анна Кревон в колонке для «Энергореформы».

Юристы напомнили, что в июле текущего года был принят закон об уменьшении «зеленых» тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 21 млрд грн. Кроме того, над производителями ВИЭ и их инвесторами довлеет еще один риск – отмена ключевых положений законодательства о «зеленом» тарифе, которые сейчас ряд депутатов пытаются оспорить в Конституционном суде.

«В результате, многие инвесторы в производителей ВИЭ (инвесторы ВИЭ) задумываются о подаче исков против государства в связи с ухудшением их прав и возникших рисков», - отмечают юристы в своей колонке.

По их мнению, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

«Только очень крупные инвесторы могут позволить единолично инициировать и финансировать международный инвестиционный арбитраж, поскольку это достаточно финансово затратный механизм. Следует отметить, что подача массового иска предоставляет доступ к данному механизму более широкому кругу инвесторов, поскольку позволяет пропорционально снизить арбитражные расходы для отдельного инвестора. Кроме этого он позволяет максимально координировать единую позицию по отношению к государству-ответчику и увеличить возможность лоббирования интересов пострадавших инвесторов», - подчеркнули юристы.

Напомним, 10 августа по иску 47 народных депутатов, которые входят в орбиту влияния олигарха Игоря Коломойского, Конституционный суд открыл производство в деле о конституционности закона о зеленых тарифах. Годом ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью Цензор.нет сообщил, что обдумывает возможность подачи запроса в Конституционный Суд о конституционности выплаты зеленых тарифов на энергию из альтернативных источников.

По мнению соучредителя ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игоря Тынного, народные депутаты, действия которых связаны с интересами бизнесменов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука, создают давление на производителей "зеленой" электроэнергии, чтобы ухудшить инвесторам условия ведения бизнеса и облегчить возможность рейдерского захвата этих предприятий.

Член правления Ассоциации просьюмеров Украины Андрей Зинченко заявил, что отмена Конституционным судом «зеленых» тарифов коснется не только больших электростанций зеленой энергетики, но и ударит по 25 тысячам украинцам, которые установили солнечные электростанции на крыше, и по около 400 мелким бизнесменам.



Как сообщалось, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона-реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и другие нормы. Указанные меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

В свою очередь меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную "зеленую" электроэнергию, начиная с августа этого года. По состоянию на 25 сентября уровень расчетов за электроэнергию по ВИЭ за август составил 96%, за 20 дней сентября – 22%.