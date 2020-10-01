Бывший народный депутат Сергей Лещенко лоббировал интересы российских энергокомпаний в Украине после получения финансирования на парламентских выборах 2019 года от нынешнего главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

Об этом сообщил журналист Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте «Цензор.Нет».

«Неудивительно, что Лещенко лоббировал интересы российских энергетиков в Украине, рьяно доказывал полезность импорта электроэнергии из РФ. Вот такое хитросплетение интересов», - заявил журналист.

Сазонов сообщил, что бывший менеджер российской энергокомпании Валерий Тарасюк в июне 2019 г. двумя траншами внес на счет кандидата Сергея Лещенко полмиллиона гривен.

«Больше половины всей стоимости официальной кампании кандидата. Между прочим, это почти вся официальная зарплата Тарасюка за весь 2019 год. Какое самопожертвование – голодать, но щедро жертвовать на избирательную кампанию», - добавил журналист.

Напомним, 28 сентября депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Валерий Тарасюк выступил основным спонсором предвыборной кампании Сергея Лещенко на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Депутат Гончаренко допустил, что Тарасюк мог быть только посредником, а в действительности финансирования Лещенко осуществлялось за счет средств приближенной к руководству Российской Федерации энергетической компании, менеджером которой Тарасюк был к работе на государственной службе.

За день до этого народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва в июне 2018

Депутаты-члены ВСК направили материалы в правоохранительные органы, в том числе в СБУ с требованием проверить цели и мотивы визитов Тарасюка в Российской Федерации.