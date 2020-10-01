Продажа непрофильных активов «Укрзализныци» позволит компании сэкономить десятки миллиардов гривен в год и даже снизить тарифы на перевозки
Об этом заявили эксперты в комментарии «Сегодня».
По мнению президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко, продажа непрофильных активов «Укрзализныци», таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.
"Если продать непрофильные активы, прямой выручки, может быть не очень много. В лучшем случае на этом она сможет заработать несколько миллиардов гривен. Но экономия будет составлять десятки миллиардов гривен в год. Потому что на сегодняшний день все эти непрофильные заведения вытягивают деньги из "Укрзализныци", - считает Охрименко.
По его словам, если УЗ действительно удастся провести оптимизацию, уменьшив количество непрофильного балласта, это позволит существенно снизить стоимость билетов на пассажирские перевозки.
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«Сегодня пассажирские перевозки убыточны не потому, что тарифы не окупают их, а потому, что у нас чрезмерно много структур, которые реально не нужны. И это действительно влияет на тарифы", – объяснил Охрименко.
В то же время, экономический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает: стратегически важные активы "Укрзализныци" должны остаться в государственной собственности.
"В процессе реформирования половина непрофильных активов может отойти бизнесу. Но есть железнодорожная инфраструктура, которая должна войти в отдельное предприятие. Но как раз это предприятие, которое будет включать систему диспетчеризации, пути сообщения и важную инфраструктуру, не может подлежать приватизации", – сказал Кушнирук.
Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что «Укрзализныця» должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.