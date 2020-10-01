Продажа непрофильных активов «Укрзализныци» позволит компании сэкономить десятки миллиардов гривен в год и даже снизить тарифы на перевозки

Об этом заявили эксперты в комментарии «Сегодня».

По мнению президента Украинского аналитического центра Александр Охрименко, продажа непрофильных активов «Укрзализныци», таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен в год.

"Если продать непрофильные активы, прямой выручки, может быть не очень много. В лучшем случае на этом она сможет заработать несколько миллиардов гривен. Но экономия будет составлять десятки миллиардов гривен в год. Потому что на сегодняшний день все эти непрофильные заведения вытягивают деньги из "Укрзализныци", - считает Охрименко.

По его словам, если УЗ действительно удастся провести оптимизацию, уменьшив количество непрофильного балласта, это позволит существенно снизить стоимость билетов на пассажирские перевозки.

«Сегодня пассажирские перевозки убыточны не потому, что тарифы не окупают их, а потому, что у нас чрезмерно много структур, которые реально не нужны. И это действительно влияет на тарифы", – объяснил Охрименко.

В то же время, экономический эксперт Борис Кушнирук подчеркивает: стратегически важные активы "Укрзализныци" должны остаться в государственной собственности.

"В процессе реформирования половина непрофильных активов может отойти бизнесу. Но есть железнодорожная инфраструктура, которая должна войти в отдельное предприятие. Но как раз это предприятие, которое будет включать систему диспетчеризации, пути сообщения и важную инфраструктуру, не может подлежать приватизации", – сказал Кушнирук.

Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что «Укрзализныця» должна посчитать и показать себестоимость услуг по перевозке перед тем, как заявлять о повышении тарифов.