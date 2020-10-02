Материалы досудебного расследования не содержат ни единого подтверждения даже теоретических убытков ферросплавных заводов Игоря Коломойского от действия формулы «Роттердам+».

Об этом журналистам после заседания Высшего антикоррупционного суда 1 октября сообщила адвокат Наталья Дригваль.

«Сторона, которая считает, что ей причинены убытки, должна доказать этот факт надлежащими и допустимыми доказательствами. Подобного рода доказательства отсутствуют в материалах уголовного производства, поэтому более чем фантазиями и желанием самого завода считать себя потерпевшей стороной мы не можем к ним относиться серьезно», - сообщила адвокат.

Дригваль подчеркнула, что в материалах дела есть вывод экспертизы, которая что Ферросплавный завод не может считаться потерпевшим в этом уголовном производстве.

Адвокат добавила, что все попытки обжаловать законное решение прокурора САП о закрытии дела «Роттердам+» на самом деле исходят от Национального антикоррупционного бюро, которое пытается оправдаться за 3,5 года безосновательного расследования.

«Мы имеем дело не с самими заявителями, которые представляются физическими или представителями юридических лиц, а, по сути, это те же требования НАБУ, которые они ранее изложили в жалобе и представили в офис генерального прокурора», - добавила Наталья Дригваль.

Напомним, 24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность решения САП о закрытии дела «Роттердам +». Суд признал, что прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого заявления в ВАКС против закрытия дела совместно подали Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина. 25 сентября их заявления объединены в общее производство. Рассмотрение по сути назначено на 8 октября.

Дело «Роттердам+» было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

11 августа финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.

Формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости угля при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленных потребителей выросла.