Стало известно, как именно Украина перенимает опыт у французских коллег в экологическом контроле

Об этом рассказал глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без изменений и комментариев:

Перенимаем европейский опыт по экологическому контролю за водоемами. Рад сообщить, что по приглашению Центрального офиса по борьбе с нарушениями против окружающей среды и охраны здоровья OCLAESP Gendarmerie nationale при Министерстве внутренних дел Французской республики Государственная экологическая инспекция Украины присоединилась к проекту Ambitus, целью которого является налаживание оперативной деятельности правоохранительных органов в борьбе с экологическими преступлениями.

В операции «Чистые территории» приняли участие 400 полицейских из OCLAESP в сотрудничестве с французской таможней, делегаты из 5 европейских стран-партнеров и представители Государственной экологической инспекции Украины.

Во время мероприятия представители ГЭИ имели возмичество по вопросам защиты окружающей среды в рамках проектаожность посетить региональный командный центр и увидеть полевые операции по контролю над перевозкой контейнеров с отходами на реке Рона, торговлей отходами, загрязнением воды, а также перенять опыт европейских партнеров по борьбе с преступлениями против окружающей среды и наладить международное сотрудн Ambitus.

Уверен, что участие инспекции в международных проектах свидетельствует о высоком уровне доверия к Украине и желание иностранных партнеров продолжать сотрудничество с нашим государством в сфере охраны окружающей среды.