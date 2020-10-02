Повышение тарифов на передачу электроэнергии добьет находящуюся в глубоком кризисе промышленность и усилит социальные проблемы

Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что пару месяцев назад «Укрэнерго» уже повышало тарифы на передачу электроэнергии в более чем в 1,5 раза, и это уже отрицательно сказалось на всей украинской промышленности, особенно на металлургической.

«Металлурги потребляют 25% от всего объема потребляемого электричества в стране, и до 60 % всего потребления электричества промышленностью. Из-за последнего очередного повышения тарифов на транспортировку электроэнергии затраты металлургов уже выросли на миллиарды гривен», - отметил Каленков.

По его словам, металлургическая отрасль сейчас переживает кризис, в частности, прошлый год закончила с убытком более чем в 32 миллиарда гривен, а сумма убытков за первое полугодие текущего года превысила убытки первой половины 2019 года. И очередное повышение тарифов на электроэнергию окончательно добьет металлургов.

«В европейских странах государства стараются поддержать промышленность, чтобы не допустить коллапса в экономике. У наших конкурентов - европейцев, россиян, - цены на электроэнергию падают. А в Украине – растут. Причем такими темпами, что цены скоро превысят докризисный уровень», - подчеркнул Каленков.

Он также отметил, что кризис в промышленности негативно отразится на экономической и социальной ситуации в стране в целом.

«Когда предприятия начнут закрываться, потеря будет не только прямая - в налогах и сборах, но и социальная: за счет возросшего количества безработных, социальных платежей по безработице и т.д. И в итоге за каждую гривну повышенного тарифа, государство заплатит на порядок больше», - считает Каленков.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.



Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.В свою очередь народный депутат Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.