Бывший народный депутат, член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко подтвердил, что осенью 2019 г. активно поддерживал импорт электрической энергии из России

Об этом он сообщил на своем канале в YouTube, комментируя обвинения в лоббировании импорта после получения денег на избирательную кампанию 2019 года от главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка.

«Ну да, “получил деньги за струм”... Я на самом деле этот струм поддерживал, чтобы у нас в Украине появились альтернативные источники электроэнергии», - сообщил Лещенко.

Экс-нардеп добавил, что доля импорта была «очень маленькой» и не влияла на внутренний рынок, но при этом якобы показывала реальную стоимость электрической энергии.

«Вы мою позицию давно слышали – если мы позволяем российскому дизельному топливу заезжать в Украину, российскому сжиженному газу и мы смотрим этот стрим на российских мобильных телефонных операторах, то тогда и электроэнергию мы можем из России тоже импортировать. Это моя позиция», - заявил Лещенко.

Член набсовета УЗ отрицает связь своей активной позиции по импорту электроэнергии из России с получением финансирования от Валерия Тарасюка – бывшего топ-менеджера российской энергетической компании.

«Касательно Тарасюка, то никакой связи между этими событиями конечно же нет», - заявил Лещенко.

28 сентября депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Валерий Тарасюк выступил основным спонсором предвыборной кампании Сергея Лещенко на выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Он перечисли двумя траншами 414,5 тыс. грн, что составило 60% всех официальных поступлений на избирательную кампанию Лещенко.

Депутат Гончаренко допустил, что Тарасюк мог быть только посредником, а в действительности финансирования Лещенко осуществлялось за счет средств приближенной к руководству Российской Федерации энергетической компании, менеджером которой Тарасюк был к работе на государственной службе.

За день до этого народный депутат Валентин Наливайченко сообщил, что временная следственная комиссия Верховной Рады установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка в Россию, в том числе прямым железнодорожным сообщением Киев-Москва в июне 2018.

Депутаты-члены ВСК направили материалы в правоохранительные органы, в том числе в СБУ с требованием проверить цели и мотивы визитов Тарасюка в Российской Федерации.