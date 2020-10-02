Две трети украинцев опасаются остановки железной дороги, если не будет проведена реформа «Укрзализныци»

Таковы результаты исследования социологической платформы «Градус» - были опрошены более тысячи человек из крупных украинских городов.

Согласно данным опроса, люди боятся, что без системной реформы весь железнодорожный транспорт остановится, после чего пассажирам придется ездить другими видами транспорта, что спровоцирует существенный рост цен на перевозки. В частности, так считают 68% опрошенных, а 57% опрошенных полагают, что люди вынужденно – из-за остановки Укрзализныци - станут меньше перемещаться по Украине.

Что касается имущества железной дороги, то большинство опрошенных (55%) считает, что из-за возможного прекращения деятельности Укрзализныци, его разворуют.

По данным опроса, железная дорога является самым популярным транспортным средством для передвижения по стране: ею пользовались хотя бы раз 99% украинцев, а более половины (58%) опрошенных ездят регулярно.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отметил, что проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что реформа «Укрзализныци» давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.