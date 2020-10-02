Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в государственный бюджет на 2020 года
Как передает Politeka.net, текст закона опубликован на сайте Верховной Рады.
В законе указано, что Кабмин имеет право на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения,
Кроме того, теперь Кабинет министров сможет отменить ограничения по зарплатам в государственных компаниях.
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Украинцев такая новость не порадовала:
Напомним, что в апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний. На период карантина Верховная Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (47 000 гривен). Тогда минимальная зарплата составляла 4723 гривен.
Напомним, что украинцев ошарашили новыми зарплатами в Раде
Как сообщала Politeka, повышенные зарплаты начислят в сентябре, кому ждать новых денег со дня на день
Также Politeka писала, что ограничение размера зарплат украинцев на время карантина, принято решение