Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон с поправками в государственный бюджет на 2020 года

Как передает Politeka.net, текст закона опубликован на сайте Верховной Рады.

В законе указано, что Кабмин имеет право на период карантина сокращать сроки действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных законами, принятыми для предотвращения распространения,

Кроме того, теперь Кабинет министров сможет отменить ограничения по зарплатам в государственных компаниях.

Украинцев такая новость не порадовала:

"Оголодали слуги", "Карантин закончился? Или 47 000 мало кому-то?...оголодали? маленькая дыра в бюджете? Давай сусеки поскреби на миллионные зарплаты", "Надо бы еще премиальный фонд создать. Из следующего транша МВФ", - писали в сети.



Напомним, что в апреле Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний. На период карантина Верховная Рада определила предельную сумму зарплат чиновников и судей в 10 минимальных заработных плат (47 000 гривен). Тогда минимальная зарплата составляла 4723 гривен.

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