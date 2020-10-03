«Укренерго» планує в наступному році надати пільговий тариф на передачу струму заводу Віктора Пінчука «Інтерпайп Сталь» на 200 млн грн, за що заплатять всі українці

Про це написала народний депутат України, член комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер на своїй сторінці в Facebook.

За словами депутата, в проекті тарифу на передачу електроенергії НЕК «Укренерго» на 2021 рік пропонується встановити вп’ятеро нижчий тариф для підприємств «зеленої металургії», до категорії яких підпадає сталеплавильний завод «Інтерпайп Сталь» олігарха Віктора Пінчука.

«З січня, якщо для всіх тариф на передачу «Укренерго» буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу «Інтерпайп Сталь» Пінчука всього лиш 9 копійок. Розумієте різницю?», - написала Буймістер.

Вона повідомила, що за підрахунками «Укренерго», для «зеленої металургії» на рік знадобиться 878 млн кВт-год електроенергії, 500 млн з яких щороку споживає завод «Інтерпайп Сталь». Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе зекономити понад 200 млн грн.

«Це означає економію для приватної компанії понад 200 млн гривень, які переплатимо ми з вами, магазини і підприємства. Тобто бізнес і кожен українець має заплатити більше, щоб завод «Інтерпайпу» заплатив менше». – пояснила Буймістер.

При цьому вона нагадала, що дана поправка була пролобійована народним депутатом фракції «Слуга народу» Дмитром Кисилевським, який до депутатства працював у компанії «Інтерпайп» В.Пінчука головним піарником.

Нагадаємо, у законі 810-Х, який базується на підписаному президентом Володимиром Зеленським законопроектом №3658 щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємства «зеленої» електрометалургії - для них застосовуватиметься тариф на передачу, який не буде включати тарифні витрати «Укренерго» на виплати по «зеленому» тарифу. Автором таких поправок був нардеп фракції «Слуга народу» Дмитро Кисилевський.

За словом Кисилевського, в групу «зеленої» електрометалургії підпадають завод «Дніпросталь» (г. Днепр, владець - Interpipe Steel Віктора Пінчука), «Дніпроспецсталь» (м. Запоріжжя, один із власників - VS Energy Олександра Бабакова), «Електросталь» (м. Курахово Донецька обл., власник - бізнесмен Ігор Анреєв) та «Азовелектросталь» (м. Маріуполь).

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття «зелена металургія» дозволить економити компанії Інтерпайп Віктора Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління ПрАТ НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в інтерв'ю БізнесЦензор заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні.

«Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такий, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі », - сказав Кудрицький.