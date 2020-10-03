Это уже вторая награда ДТЭК за выпуск зеленых еврооблигаций, которые стали для Украины новым финансовым инструментом по декарбонизации экономики

В ноябре 2019 года компания впервые осуществила выпуск зеленых еврооблигаций – ценные бумаги на сумму 325 млн евро со сроком обращения 5 лет включены в листинг Euronext Dublin. По условиям выпуска, привлеченные средства могут быть направлены исключительно на существующие и будущие проекты ДТЭК ВИЭ в возобновляемой энергетике. Дебютный выпуск компании стал бенчмарком для всего украинского сектора возобновляемой энергетики и показал повышенное внимание международных инвесторов к проектам, поддерживающим принципы ESG (Environmental, Social, Governance).

«Инвестиции в возобновляемые источники энергии сегодня действенный и весомый вклад в улучшение экологической ситуации, который следует масштабировать и всячески поддерживать», – прокомментировал генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.

По результатам голосования участников международного финансового рынка GlobalCapital определяет победителей среди компаний со всего мира, работающих в разных отраслях экономики. Награда вручается в рамках церемонии Bonds Awards 2020. Издание GlobalCapital более 30 лет является ключевым источником информации о международных финансовых рынках.

ДТЭК ВИЭ развивает зеленую энергетику в рамках Группы ДТЭК, что способствует достижению глобальной цели Украины по декарбонизации экономики страны. Компания инвестировала в развитие возобновляемой энергетики 1,2 млрд евро, что позволило построить ветро- и солнечные электростанции мощностью 1 ГВт. Работа станций будет способствовать ежегодному сокращению выбросов СО2 в атмосферу на 2,6 млн тонн.