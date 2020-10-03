В июле 2019 г. Соломенский районный суд отстранил детектива НАБУ от проведения расследования по делу «Укрнафты» из-за его попыток фальсификации экспертных заключений при помощи частного эксперта Ирины Педь.

Об этом сообщила адвокат по делу «Роттердам+» Наталия Дригваль.

«Автор так называемой «новой экспертизы» в деле «Роттердам+» Ирина Педь, которая якобы подтвердила «убытки» от действия формулы, ранее помогала детективам НАБУ фальсифицировать выводы экспертиз по делу ПАО «Укрнафта». В июле 2019 г. нарушение были установлены и задокументированы Соломенским районным судом Киева, который тогда отстранил детективов от расследования», - сообщила адвокат.

Со ссылкой на обнародованное в открытом доступе решение суда от 23 июля 2019 г. адвокат сообщила, что один из детективов требовал от и.о. главы Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Минюста включить в состав комиссии частного эксперта Ирину Педь.

«Детектив настаивал на том, чтобы и.о главы института включил в комиссию экспертов частного судебного эксперта Педь И.В., осуществлял давление на экспертов института, относительно ускоренного проведения экспертиз и составления «правильных», в его понимании, выводов экспертизы с возможностью предоставления окончательного варианта проекта вы для ознакомления и редактирования», -процитировала адвокат решение суда.

В ходе разбирательства стало известно, что именно частный эксперт Педь подготовила «нужные» детективу выводы, к которым детектив апеллировал при оказании давления на экспертов государственного учреждения.

«Во время визитов в Центр особое внимание директора и судебных экспертов Центра детектив обращал на вывод частного судебного эксперта Педь И.В., подписанный ею как специалистом, в котором содержались прямые ссылки на материалы уголовного производства», - говорится в решении суда, на которое указала адвокат.

По словам Дригваль, это решение суда является прямым подтверждением несамостоятельности и ангажированности частного эксперта Педь, которая по требованию НАБУ подготовила необходимый детективам вывод по делу «Роттердам+».

Ранее сообщалось, что частный эксперт Ирина Педь в 2019-2020 г. получила от НАБУ свыше 520 тыс. грн за оказания неких услуг эксперта. Она стала крупнейшим подрядчиком НАБУ для проведения экспертиз.

Напомним, дело «Роттердам+» закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия в нем состава преступления. За 3,5 года детективы НАБУ не смогли найти каких-либо доказательств вреда от формулы.

4 государственных научно-исследовательских института, 10 украинских и международных экспертных учреждений подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы «Роттердам+».

11 августа 2020 г. отсутствие каких-либо убытков от формулы подтвердила финальная комплексная экспертиза СБУ, после чего прокурор и постановил закрыть дело.

Это решение прокурора подтвердил Офис Генерального прокурора, а также Высший антикоррупционный суд, который 24 сентября признал решение о закрытии дела полностью законным и обоснованным.

Спустя месяц после закрытия дела и подтверждения этого решения Высшим антикоррупционным судом, НАБУ сообщило о получении некой экспертизы от частного лица, которая якобы подтверждает 40 млрд грн «убытков» от действия формулы.

Адвокаты стороны защиты сообщили о фальсификации материалов уже закрытого расследования задним числом и обратились в ГБР.