5 октября в Украине состоится первый аукцион по продаже «зеленой» электроэнергии на бирже — государственное предприятие «Гарантированный покупатель» объявило аукцион по купле-продаже электроэнергии из ВИЭ по двусторонним договорам

Как сообщает пресс-служба предприятия, торги состоятся на ТВ «украинская энергетическая биржа».

"Благодаря такому аукциону экологически ответственные потребители получают доступ к "зеленой" электроэнергии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Гарантированный покупатель» предлагает к продаже несколько продуктов. С целью привлечения максимального количества участников и удовлетворения их потребностей, выставлены лоты разных размеров – от 1 до 10 МВт•ч в разные часы суток.

Стартовая цена предложения сформирована за Порядком проведения электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам, утвержденным Кабинетом Министров Украины.

Принять участие в торгах может любой участник рынка электроэнергии.

Преимущества аукционов по продаже электроэнергии из ВИЭ: доступен механизм покупки именно «зеленой» электроэнергии, покупка в стабильного и надежного продавца, развитие имиджа экологически ответственной компании, прозрачные механизмы взаимодействия по заключенному договору, возможность использования возобновляемой электроэнергии в своей работе без необходимости приобретения соответствующего оборудования», - подчеркивает «Гарантированный покупатель».