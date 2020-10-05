Из-за регулярного повышения тарифов на передачу электроэнергии, промышленность вынуждена сокращать производство, закрывать предприятия и увольнять сотрудников

Об этом написал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в колонке для «Интерфакс-Украина».



«Когда тариф на электроэнергию растет, промышленность, которая обеспечивает 60% ее потребления, начинает сокращать производство. Соответственно, потребление падает, а вместе с ним – и поступления энергетиков. Что в такой ситуации делает НКРЭКУ? Снова повышает тариф. Так и замыкается круг, который ведет в никуда: производство падает - потребление электроэнергии падает – тарифы вынуждены повышать – производство снова падает. И страдают от этого все - и промышленность, и энергетики», - объяснил Каленков.



По его словам, регулярное повышение тарифов на электроэнергию, которое практикует отраслевой регулятор, приводит к тому, что промышленность вынуждена закрывать предприятия и сокращать сотрудников.



Он также напомнил, что несколько месяцев назад тариф на передачу электроэнергии уже повышался в более, чем полтора раза, и вот с ноября его намерены повысить еще на 30%.



«К сожалению украинские металлурги вынуждены констатировать: эти повышения у государственного регулятора входят в привычку, даже когда оснований нет.Предыдущее повышение было не так давно. Буквально пару месяцев назад, тарифы уже выросли более чем в 1,5 раза, и это уже очень отрицательно сказалось на всей украинской промышленности, особенно на металлургической», - отметил Каленков.



Ранее народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться. В то же время эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.



Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.