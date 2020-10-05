Повышение тарифа на транспортировку электричества в период, когда промышленность находится в кризисе, недопустима
В этом уверены эксперты, опрошенные телеканалом «Украина 24».
Как известно, уже с 1 ноября НКРЭКУ может повысить на 30% тариф на передачу электричества для бизнеса и промышленности. Если это случится, им придется повышать цены на свою продукцию. Это значит, что стоимость товаров и услуг повысится, инфляция подскочит, и в итоге за это решение нацрегулятора заплатят все украинцы со своего кармана.
Как заявил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он уточняет: в конце концов повышение тарифа на передачу для бизнеса ляжет на себестоимость продукции, которую производят украинские предприятия. А значит, как ни крути все, все отразится в чеках украинцев за товары и услуги.
Напомним, НКРЭКУ собирается с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.
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Эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию для промпредприятий.
В свою очередь народный депутат Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ поднять тариф «Укрэнерго» на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.