Уже в ближайшем будущем для Украины могут стать реальностью регулярные задержки с выплатами пенсий

Дело в том, что плательщики задолжали Пенсионному фонду гигантскую сумму – двадцать с половиной миллиардов гривен. Более половины её, около 11 миллиардов, должны физические лица-предприниматели. Таким образом, платить пенсии постепенно становится нечем.

Прежде ситуацию до некоторой степени спасало Государственное казначейство, одалживая деньги Пенсионному фонду. Однако теперь он уже не может получать новые кредиты, пока не расплатится по старым.

Это ведёт к росту дефицита бюджета ПФУ. Всего за полгода, с января по июль нынешнего года, он увеличился с 23 до 34 миллиардов гривен, то есть на 11 миллиардов. Впрочем, в этом бюджете не учтены поступления средств из казны, гарантированные государством.

Однако на 2021 год в проекте государственного бюджета на пенсионное обеспечение выделено больше средств, чем когда-либо за всю нашу историю – 203 миллиарда 800 миллионов гривен. Об этом сообщают в комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики.

Председатель этого комитета Галина Третьякова, избранная в парламент от партии «Слуга народа», полагает, что решением проблемы станет переход к двухуровневой пенсионной системе. Во всяком случае, по её мнению, без этого рост дефицита в Пенсионном фонде так и будет продолжаться.

Она также выразила недовольство тем, что государство, отпуская деньги ПФУ, не имеет возможности проконтролировать эффективность их расходования.

Кроме того, серьёзную проблему создают «серые» зарплаты, а их получает всё больше украинцев. Только с июля прошлого года по июль нынешнего в стране стало на 565 тысяч человек меньше тех, кто работает легально и платит соответствующие отчисления в Пенсионный фонд.

Ранее в ПФУ заверили, что в октябре пенсии будут выплачены без каких-либо осложнений.

Также сообщалось о новых прибавках к пенсии по возрасту, которые начинают действовать с 2021 года.