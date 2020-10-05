Значительная часть украинцев (88%) уверены, что нужно провести системную реформу Укрзализныци
Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела социологическая платформа «Градус»: эксперты платформы опросили более тысячи человек из крупных украинских городов.
Украинцы уверены: если реформу госмонополиста не провести как можно скорее, не избежать аварийно-опасных ситуаций на железной дороге (в этом уверены 51% опрошенных) и существенных негативных последствий для населения (50%).
Основные изменения, которых ждут украинцы от реформы: улучшение условий пребывания в пути (75% опрошенных), обновление железнодорожного подвижного состава (71%) и преодоление коррупции в Укрзализныце (68%).
Также среди реформ, которых очень ждут украинцы - повышение уровня безопасности пассажиров (63%) и качества услуг, предоставляемых в пути (59%).
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Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок. А народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев считает, что реформа «Укрзализныци» давно назрела и ключевая задача при ее проведении - преодолеть коррупцию в отрасли.