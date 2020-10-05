Новый частный эксперт Национального антикоррупционного бюро Ирина Педь, которая уже после закрытия дела «Роттердам+» вроде бы выполнена в ней экспертизу, ранее работала в юридической компании Arzinger и обслуживала интересы семьи Виктора Януковича и бизнеса Сергея Курченко

Об этом сообщил журналист Андрей Дзиндзя на своей странице в Facebook.

«Независимый эксперт», которую НАБУ задействовало в деле Ротердам+, Ирина Педь за последнее время выиграла 14 НАБУшных тендеров, в которых была единственным участником. То, что она работала на Коломойского уже известный факт. Есть еще одна деталь email, который указала в документах «эксперт», является корпоративной почтой компании Аrzinger. Эта компания работала на Януковичей, Курченко и государственную компанию России «Роснефть»! Уровень независимости прям зашкаливает", - сообщил Дзиндзя.

Он также добавил, что возглавляемая Ириной Педь компания «Экспертная группа Эс Энд Ди» относительно недавно начала заниматься экспертизами.

"Из интересного: КВЭДы компании этой "экспертки" были изменены не так давно, до этого она занималась издательством книг", - добавил журналист.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела «Роттердам+», представители НАБУ заявили, что частный эксперт вроде бы подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС совместно обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам+». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.