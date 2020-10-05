Чтобы понизить стоимость присоединений к электросетям для потребителей надо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе хотя бы в 2 раза больше действующей

Это поможет в стимулировании развития бизнеса в Украине, привлечении иностранных инвесторов. Об этом заявил Михаель Саакашвили, глава исполнительного комитета Национального Совета реформ.



В Совете Реформ заявили, что иностранные инвесторы готовы вкладывать в Украину, но для этого надо упростить и удешевить процедуру присоединения к сетям. Для этого предлагается убрать бюрократию, перевести процедуры в онлайн и обязать энергокомпании частично покрывать стоимость присоединения. Но для этого необходимо установить ставку доходности в стимулирующем тарифе для облэнерго на уровне 6%. Текущая ставка доходности, установленная НКРЭКУ на старую базу активов – 3%.



«Что касается стоимости подключений, если повысить верхний предел, как минимум в два раза, допустимые проценты, которые оставляют себе компании, теоретически, не повышая для потребителя (тариф). Энергокомпании надо заинтересовать подсоединять больше потребителей, иначе экономика не заработает», - заявил Саакашвили.



Саакашвили отметил, что таким образом Украина сможет привлекать инвестиции. «Нам нужно искусственно стимулировать создание бизнеса, рабочих мест, хотя бы сохранить существующие, а без подключения к электроэнергии, любой бизнес вам скажет, что это будет очень трудно», - отметил глава исполкома Национального Совета Реформ.



Ранее на заседании НацСовета Реформ было утверждено проведение реформы присоединения к сетям. Она включает в себя упрощение процедуры и снижения стоимости присоединения. Согласно концепции реформы, для снижения стоимости планируется перевести часть оплаты за мощность присоединения на оператора системы распределения электроэнергии. Потребитель будет оплачивать только стоимость линий электропередач, проложенных к его электроустановкам. Для того, чтобы энергокомпании могли на достаточном уровне усиливать оборудование для присоединений новых клиентов, предлагается установить ставку доходности в стимулирующем тарифе на уровне 6%.



Напомним, и.о Министра энергетики Ольга Буславец заявила, что принятые НКРЭКУ параметры стимулирующего регулирования не позволяют провести реформу для удешевления присоединения. По мнению Министра, Регулятор должен пересмотреть параметры принятой методологии.