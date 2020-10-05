Новая экспертиза, выполненная приближенным к НАБУ частным экспертом уже после официального закрытия дела "Роттердам+", не имеет никакого доказательного значения и не может быть основанием для пересмотра решения САП и Высшего антикоррупционного суда о закрытии этого дела из-за в нем отсутствия состава преступления

Об этом сообщил адвокат стороны защиты Артем Трекке в своей колонке для издания OBOZREVATEL.

«Указанный вывод не имеет никакого доказательного значения и может быть использован в суде, поскольку во-первых, он составлен в внепроцессуальным способом, а именно после закрытия уголовного производства, а во-вторых, он базируется на все тех же неофициальных сведениях, файлах Excel, справках специалистов-детективов, которые не могут быть объектом экспертного исследования», - отметил адвокат.

Кроме того, по словам Трекке, есть все основания утверждать, что частный эксперт Ирина Педь, которая выполнила эту экспертизу, является ангажированной и предвзятой.

«Существуют большие сомнения в независимости эксперта, поскольку это не первый случай, когда эксперт Ирина Педь составляет для детективов НАБУ необходимые им выводы», - отметил адвокат.

В частности Соломенским районным судом ранее уже задокументирован факт использования детективами НАБУ эксперта Ирины Педь для составления «правильных» в их понимании выводов экспертиз в других уголовных производствах.

Кроме того, адвокат Трекке со ссылкой на данные системы ProZorro отметил, что ООО «Экспертная группа ЭС Энд ДИ», руководителем которой является Ирина Педь, по неизвестным причинам чаще всего становится победителем закупок, которые проводит НАБУ.

«Несмотря на это, использование вывода, полученного в период после закрытия производства, который составлен ангажированным и необъективным экспертом, является недопустимым. Он не может быть основанием для отмены постановления о закрытии уголовного производства», - подчеркнул адвокат.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела «Роттердам+», представители НАБУ заявили, что частный эксперт вроде бы подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения открытых тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС совместно обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.

11 августа 2020 года финальная комплексная экспертиза СБУ не подтвердила убытков от действия формулы «Роттердам +». До этого также ни одна государственная экспертиза, проведенная как по инициативе НАБУ, так и стороны защиты, не подтвердила нанесение ущерба.