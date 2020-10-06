Формула ценообразования на уголь «Роттердам+» была идентичной к формуле определения цен на природный газ «Амстердам+» или любой другой формуле, основанной на принципе импортного паритета для товаров критического импорта

Об этом 5 октября в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина24» сообщил бывший народный депутат, глава партии «Наши» Евгений Мураев.

«С «Роттердам+» мы разбирались много и долго. Появилась эта формула в момент блокады Донбасса, когда донецкий уголь мы не в состоянии были покупать, если вы помните. И возник вопрос формирования цены, так называемый импортный паритет. Такая же формула действует и на газ, и на все, что является зоной нашего критичного импорта. Это то, что мы не в состоянии сами создавать», - сообщил бывший народный депутат.

Он напомним, после отмены формулы цены электрическую энергию и уголь в Украине повысились.

Также Евгений Мураев затруднился отметить с какой целью НАБУ пытается возобновить уже закрытое дело, указав на его возможную политическую окраску.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости энергетического угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она предусматривала цену на европейском хабе в портах «Амстердам-Роттердам-Антверпен» плюс стоимость доставки в Украину. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 г. со вступлением в силу Закона «О рынке электроэнергии».

В 2017-2020 гг. цены на природный газ для населения определялись по аналогичному принципу импортного паритета – цена на газовом хабе в Европе плюс стоимость доставки. С 2017 по 2019 г. действовала формула «Дюссельдорф+» с привязкой в немецкому хабу NCG, с в 2020 г. – так называемая формула «Амстердам+», основанная на нидерландском хабе TTF. После 1 августа 2020 г. правительство напрямую не регулирует цены на газ для населения, однако привязка к принципу «хаб+» сохраняется.

Весной 2017 г., спустя год после введения формулы «Роттердам+» и после медиа-кампании против нее, НАБУ открыло по этой формуле расследования. Оно длилось 3,5 года и было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления.

25 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил, что в деле нет доказательств вины подозреваемых и прокуратура закрыла дело обоснованно в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.