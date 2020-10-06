Постоянное повышение НКРЭКУ тарифов на передачу электроэнергии приводит к уничтожению отечественной промышленности.

Об этом заявил экономист Юрий Макагон, комментируя намерение НКРЭКУ повысить на 30% тариф на передачу электроэнергии.

По словам эксперта, тариф на передачу электроэнергии неоднокртано повышался в последние годы, и это приводит к существенному росту затрат промышленности, являющейся основным потребителем тока. Что в свою очередь влечет за собой рост цен на продукцию и услуги для населения.

«Что бы мы где не подняли хотя бы на 1%, это означает простую вещь – все, что будет получать потребитель, будет уже не на 1%, а перемножено на то, сколько всяких переходов стоит до того, как он это получит в магазине, на автозаправке и т.д.», - рассказал Макагон.

По его мнению, такая практика губит отечественную промышленность и делает ее продукцию неконкурентоспособной на как внутреннем, так и на мировых рынках. «Сами губим собственную промышленность», - подчеркнул Макагон.

Эксперт также обратил внимание, что повышение тарифов на передачу электроэнергии никогда экономически не обосновывали.

«Никто никогда не объяснил структуру повышения этого тарифа через калькуляцию. Через себестоимость. Через отпускную оптовую цену. Через розничную цену. Все это отсутствует полностью. Просто мы говорим – повысилось на 20%. Или вдвое», - отметил Макагон.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКУ предлагает с 1 ноября повысить тариф «Укрэнерго» на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-час, то есть, на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии, инициированное НКРЭКУ, приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. В свою очередь народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец заявил, что если тарифы на электроэнергию вырастут, шахты начнут закрываться.