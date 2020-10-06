Тарифы на передачу тока в Украине высокие, их дальнейший рост негативно повлияет на производство

Об этом заявил экономист Сергей Блинов, комментируя намерение НКРЭКП повысить тарифы «Укрэнерго» на передачу электроэнергии на 30%.

По словам эксперта, на сегодняшний день тарифы на передачу электроэнергии в нашей стране уже слишком высокие, при этом они не имеют прямого целевого назначения, поэтому неизвестно, для чего аккумулируются эти средства. По его мнению, очередное повышение тарифов нанесет значительный удар промышленности.

«Очевидно, что когда тарифы повышаются, то это негативно влияет на производство продукции», - отметил Блинов.

Эксперт считает, что попытка власти решить проблему задолженности перед производителями «зеленой» электроэнергии путем повышения тарифа на передачу тока является неэффективным и непродуманным шагом. Нужно принять комплексное решение, обеспечив при этом установление справедливых тарифов.

«Государство должно иметь очень четкую концепцию именно того, каким образом она видит рынок и рыночные цены на рынке электрической энергии ... Комиссия честно сказать, что происходит на рынке, в каких сегментах и ​​какой именно дефицит дает отрицательный результат, и планирует делать государство с минусом. Ну и соответственно, каким образом сделать именно так, чтобы отрасль с одной стороны не было супернадприбуткив каких-то, и чтобы тарифы более-менее соответствовали себестоимости в соответствующих сегментах. Речь идет об определенном раскрытия карт и очень четкую концепцию», - пояснил Блинов.

По мнению эксперта, крайне чувствительным является вопросом целевого использования средств от повышения тарифов на передачу тока, инициированного НКРЭКП. «Получается, что прямого целевого назначения нет и затем на вопрос «где деньги?» и «как мы использовали этот ресурс?» будут снова разведены руки отдельных людей.

Напомним, ранее сообщалось, что НКРЭКП предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что инициированное НКРЭКП повышение тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики.

В то же время, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский считает, что в период коронакризы владала должен поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.