Новый эксперт Национального антикоррупционного бюро, которая после закрытия дела «Роттердам+» провела в нем экспертизу, в течение последнего года без конкурса победила почти во всех тендерах бюро на проведение судебных экспертиз и получила за это более полмиллиона гривен

Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу «Роттердам+» Дмитрий Вовк.

«Эта экспертиза выполнена подконтрольным частным экспертом Педь. Эта госпожа получила без тендеров от НАБУ полмиллиона гривен. И с удовольствием подмахнула для них экспертизы о якобы убытках. Это при том, что дело уже закрыто месяц спустя», - заявил Вовк в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина24».

Он добавил, что эта эксперт Ирина Педь за год получила от НАБУ 14 контрактов, при этом ни по одному из тендеров не проводился открытый конкурс.

Всего, по данным ProZorro, за этот период НАБУ провело 17 подобных процедур, то есть Ирина Педь «победила» в 80% случаев.

По словам Вовка, сторона защиты требуют от правоохранителей расследовать действия детективов и этого частного эксперта.

«На сегодняшний момент мы готовим вместе с командой юристов заявления в правоохранительные органы, которые бы помогли в расследовании действий детективов и этого частного эксперта», - добавил экс-глава НКРЭКУ.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела «Роттердам +», представители НАБУ заявили, что частный эксперт якобы подтвердил предположение детективов об убытках от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что до сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву: оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело «Роттердам +» был закрыт прокуратурой 27 августа 2020 из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность этого решения прокуратуры. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После этого к ВАКС совместно обратились Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и «Центр противодействия коррупции» Виталия Шабунина с заявлением об отмене решения прокурора.