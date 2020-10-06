Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный рассказал о сложностях в работе Госэкоинспекции.
Об этом пишет Знай.юа. Далее приводим слова автора без комментариев.
Недопуски к проверкам-одна из самых больших проблем, с которой сталкивается сегодня Госэкоинспекция.
Особенно часто этим грешат предприятия, имеющие за собой статус загрязнителей.
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Одно из таких находится рядом с Национальным природным парком «Голосеевский». По предварительным оценкам оно ответственное за загрязнение Ореховатских озер. Это-коммунальное предприятие СЭУ Голосеевского района.
По обращению, которое подали неравнодушные киевляне, из-за незаконной врезки в коллекторе КП ШЭУ сливает в водоем отходы. 3 сентября мы взяли воду из Ореховатских озер на лабораторный анализ. Предельно допустимые концентрации химического и биологического потребления кислорода превышены в среднем в четыре раза. Это крайне высокие показатели, которые могут повлечь гибель всего живого в озере.
1 октября КП СЭУ Голосеевского района недопустило ДЭИ к проверке, ничем не мотивировав свой отказ. По факту недопуска инспекция направит соответствующие материалы в правоохранительные органы, которые должны установить факт уголовного правонарушения. Надеюсь на тщательное расследование правоохранителями этого дела.
Такие факты, к сожалению, нередки. Это преступная система, позволяющая избегать загрязнителей ответственности. А жертвами ее являются все граждане, которые дышат загрязненным воздухом, пьют воду с вредными примесями, а потом болеют вызванные этим заболевания.
Поэтому ожидаю как можно скорее принятия законопроекта №3091, который повысит штрафы за недопуски на предприятия, создав таким образом действенный рычаг воздействия на загрязнителей.