Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение двух дел против Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) за нарушение регулятором закона о защите экономической конкуренции

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«В конце сентября, АМКУ еще раз подтвердил факты нарушений со стороны НКРЭКУ требований законодательства и начал рассмотрение двух дел по признакам совершения НКРЭКУ нарушений законодательства о защите экономической конкуренции», - сообщил народный депутат.

По его словам, еще в начале июля АМКУ во всех рекомендациях сообщал о бездействии НКРЭКУ. Тогда национальный регулятор не только не опроверг выявленные нарушения, а признался в новых нарушениях

«Например, НКРЭКУ сообщила АМКУ, что ценовые ограничения на всех сегментах рынка были введены исключительно с целью существования перекрестного субсидирования. Ни о каком развитии экономической конкуренции при установлении ценовых ограничений речь даже не шла", - подчеркнул Кучеренко.

Напомним, летом 2020 года АМКУ обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правилах рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке. Также комитет предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению нарушений.

Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности издание «Радио Свобода», о схемах «торговли воздухом».

Ответственность за манипуляции на энергорынке, в частности за схему «торговли воздухом», лежит на руководстве НКРЭКУ, заявили тогда народные депутаты Алексей Кучеренко и Михаил Волынец.