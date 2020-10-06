Поступили сведения, что облгазы Украины и аффилированные с ними компании – поставщики газа требуют от плательщиков погасить накопившуюся задолженность по неизвестному ранее «температурному коэффициенту». В письмах, которые получают потребители, речь идёт о долге, накопившемся ещё с 2015 года.

Размер такого долга может быть довольно ощутим. Так, в одном случае от потребителя газа (это было в городе Каменце Днепропетровской области) сначала потребовали оплатить задолженность по «температурному коэффициенту» с октября 2018 года, которая превысила пятьсот гривен. Затем он получил требование оплатить период с декабря 2015 года до сентября 2018, и там сумма почти достигла 600 гривен.

Неплательщикам облгазы угрожают отключением. И в некоторых случаях газ действительно был отключён.

Между тем, специалисты в один голос заявляют, что ни в каких законах и официальных документах «температурные коэффициенты» не прописаны. Платить за них не нужно, а тем, кто считает иначе, можно объяснить их неправоту в суде.

Однако доводить дело до суда вовсе не обязательно. Вполне можно обратиться в такие органы, как Госпродпотребслужба и Национальная комиссию по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Они предназначены именно для подобных случаев.

Наиболее простой порядок действий таков. Если от вас потребовали оплатить «температурные коэффициенты», начать лучше с обращения к своему поставщику газа. В интернете легко найти образец официальной претензии к нему. Если же он не сделал вас перерасчёт, стоит зайти на сайт одного из названных выше контрольных органов, и там заполнить форму жалобы – вам обязательно ответят.

Недавно рассказывалось о самых простых и удобных способах оплаты за газ.

Также сообщалось об условиях, при которых газоснабжение может быть отключено.