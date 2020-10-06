Кабинет Министров одобрил создание вертикально-интегрированной компании на базе ПАО «Центрэнерго» и государственных шахт

Соответствующее распоряжение №1215 от 5 октября обнародовано на сайте правительства.

«Одобрить план мероприятий по созданию акционерного общества с участием государственных угледобывающих предприятий и публичного акционерного общества «Центрэнерго», - говорится в документе.

Этот план был подготовлен межведомственной рабочей группой, созданной Кабмином еще в начале сентября по просьбе Фонда государственного имущества.

Одной из составляющих этого плана является возврат шахт «ДТЭК Добропольеуголь» в государственное управление.

По оценкам правительства, создание вертикально-интегрированной компании повысит шансы на успешную приватизацию «Центрэнерго», запланированную на середину 2021 года.

Напомним, государственные шахты «Добропльеуголь» находятся в аренде у компании ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3-4 млн т.

Ранее идею объединения «Центрэнерго» с госшахтами озвучивали глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус и руководитель «Центрэнерго» Александр Корчинский.