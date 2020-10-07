Штрафы в случае просрочки выплат по кредиту не могут превышать максимальную планку

В Нацбанке разъяснили украинцам нюансы Закона "О потребительском кредитовании", который накануне подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на заявление НБУ в соцсети Фейсбук.

Так, финансовые учреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов - объясняя каждую потраченную заемщиком "копеечку".

Отмечается, что из-за того, что требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты (на сумму до минимальной зарплаты, сейчас 5 тыс. грн, и сроком до одного месяца), украинцы могли неожиданно для себя заиметь огромные задолженности, превышающие сам кредит в десятки раз. К этому приводило непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки.

После того, как закон вступит в силу, финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. Кроме того, будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01%, которые, как правило действуют льготный период, и служат приманкой для не разбирающихся клиентов. Подобная практика могла вводить заемщика в заблуждение.

Также появится максимальная планка штрафов и пени - двойная сумма кредита. Такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон. Даже если такое условие предусмотрено в договоре.

Отметим, закон вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

Украинцы активно обсуждают нововведение в соцсети под постом Нацбанка:

"супер!! нарешті!"

"Любой кредит или микрокредит должен выдаваться только при условии личного присутствия заемщика с оригиналами документов или путем авторизации через BankID. Иначе, это Эльдорадо для мошенников"

Ранее мы сообщали, в Нацбанке уточнили важные моменты относительно вывода из оборота некоторых гривен. К примеру, монеты номиналом 1 гривна золотистого цвета являются действительным платежным средством. Ими можно продолжать расплачиваться и не нужно специально обменивать.

Также остаются в обращении и являющиеся законным платежным средством бумажные банкноты 1 и 2 гривны образцов 2003–2007 годов.

Уточняется, что, попадая в банки золотистые 1-гривневые монеты и бумажные банкноты 1 и 2 гривны не будут больше возвращаться в наличное обращение. Банки их будут изымать и передавать в Национальный банк для утилизации.

Напомним, "могут дать сто долларов": Нацбанк отменил 25 копеек, на каких монетах теперь можно заработать.

Как сообщала Politeka, Нацбанк вводит в оборот новые деньги перед отменой популярной монеты и банкнот.

Также Politeka писала, что Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.