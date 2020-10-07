Формулы ценообразования на энергетический уголь «Роттердам+» и на природный газ – «Амстердам+» по своей сути идентичны и основаны на едином принципе, однако государство одну из них расследует, а вторую считает образцовой

Об этом в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24» заявил первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

«Уже долгие годы, минимум последние 4 года, «Нафтогаз» нам продает газ по такой же формуле. Был до этого немецкий город Дюссельдорф, год назад стал Амстердам. Вот от Амстердама до Роттердама, не знаю, по-моему, километров 50-100. Почему одна формула, вы считаете ее преступной, а другую формулу вы продолжаете считать не просто образцом, а, более того, она еще у нас и зафиксирована в меморандуме с МВФ», - заявил Кучеренко.

По его словам, причина такого выборочного подхода в «полном отсутствии логики, юридической культуры и чистоты в действиях правительства».

Также он добавил, что предвзятый подход правоохранителей к идентичным по своей сути формулам свидетельствует об их непрофессионализме.

«Вот такая у нас коллизия и замкнутый круг, из которого хорошо бы уже выскочить, но как-то пока оптимизма у меня нет по поводу выскакивания из этого замкнутого круга», - добавил Кучеренко.

Напомним, формула «Роттердам+» действовала в 2016-2019 годах для определения рыночной стоимости энергетического угля при расчете прогнозной оптовой цены на электрическую энергию. Она предусматривала цену на европейском хабе в портах «Амстердам-Роттердам-Антверпен» плюс стоимость доставки в Украину. Формула автоматически прекратила действие с 1 июля 2019 г. со вступлением в силу Закона «О рынке электроэнергии».

В 2017-2020 гг. цены на природный газ для населения определялись по аналогичному принципу импортного паритета – цена на газовом хабе в Европе плюс стоимость доставки. С 2017 по 2019 г. действовала формула «Дюссельдорф+» с привязкой в немецкому хабу NCG, с в 2020 г. – так называемая формула «Амстердам+», основанная на нидерландском хабе TTF. После 1 августа 2020 г. правительство напрямую не регулирует цены на газ для населения, однако привязка к принципу «хаб+» сохраняется.

Весной 2017 г., спустя год после введения формулы «Роттердам+» и после медиа-кампании против нее, НАБУ открыло по этой формуле расследования. Оно длилось 3,5 года и было закрыто 27 августа 2020 г. из-за отсутствия состава преступления.

25 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил, что в деле нет доказательств вины подозреваемых и прокуратура закрыла дело обоснованно в полном соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.