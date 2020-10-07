Для «Укрзализныци» инвестиции в развитие инфраструктуры и локомотивы должно быть первоочередной задачей.

Об этом заявила президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко.

«УЗ обязана инвестировать в локомотивы и развитие инфраструктуры. Потому что вагонов можно насчитать огромное количество, но если не будет локомотивов, если состояние путевого хозяйства будет таким, как оно сейчас есть, а оно все хуже и хуже, то вагоны придется перепрофилировать в самолеты», - сказала Петриченко.

По ее словам, состояние инфраструктуры «Укрзализныци» на сегодня критическое, из-за чего компания вводит запреты по определенным участкам железной дороги. Компании следует в первую очередь инвестировать именно в ее развитие.

«Все связано с отсутствием локомотивов, с сокращением станций, объединением станций в одну большую. Вот в этом проблема… Обеспечьте инфраструктуру, обеспечьте тягой. Вы же видите, что в последнее время идет постоянная информация о том, как локомотивы горят. То есть состояние критическое это ничего не сказать. Состояние катастрофическое, вот это более правильно», - подчеркнула Петриченко.

По данным Укрзализныци, общая эксплуатационная длина путей составляет 19,8 тыс. км, из них около 30% путей нуждаются в капитальном ремонте. Что касается локомотивного парка, то, по словам главы УЗ Владимира Жмака, сроки капитального ремонта просрочены у около 40% локомотивного парка компании. В целом износ парка составляет около 95%.

Как ранее сообщалось, «Укрзализныця» хронически не выполняет планы по инвестициям. Так выполнение планов по инвестициям составило: в 2016 году - 62%, в 2017 году - 67%, в 2018 году - 63%, в 2019 году – 62%.