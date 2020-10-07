Повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности в условиях кризиса является политическим самоубийством для действующей власти.

Об этом написал экономист Борис Кушнирук в блоге на «Лига».

Эксперт сообщил, что повышение тарифа НКРЭКУ на передачу электроэнергии оценочно повлечет дополнительные расходы украинских предприятий в размере 36 млрд грн. При этом для предприятий малого и среднего бизнеса эти дополнительные расходы приведут к чрезвычайным убыткам, в результате чего они вынуждены будут закрыться.

Он отметил, для многих предприятий критическим является поднятие тарифов на ток даже на 1 грн. Ведь, по оценкам Европейской бизнес ассоциации (EBA), на конец мая 2020 треть малых и средних предпринимателей из-за кризиса потеряла от 50% до 75% доходов, а 7% вообще рассматривают вариант закрытия.

Кроме того, эксперт отметил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии неизбежно приведет к росту себестоимости продукции предприятий, использующих электроэнергию в процессе производства — это металлургия, химическая, пищевая промышленность, машиностроение, добыча полезных ископаемых.

По словам Кушнирука, постоянное повышение тарифов на электроэнергию станет для власти политическим самоубийством. Поэтому если власть не собирается его совершать здесь и сейчас, НКРЭКУ и парламенту Украины следует принять ряд решений. И прежде всего-обеспечить финансирование государственных обязательств по "зеленым" тарифам из госбюджета в 2020 и 2021 годах. Как вариант, можно погасить эти обязательства, выпустив пятилетние ОВГЗ с этой целью. Это цивилизованный путь решения проблемы, он не приведет к увеличению дефицита госбюджета. Опыт использования такого инструмента в Украине уже есть, напомнил эксперт.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов «Укрэнерго» на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики. В то же время, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что в период коронакризиса власть должна поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч, то есть на 30%.