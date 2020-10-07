Высший антикоррупционный суд Украины поддержал судью Екатерину Широкую после оскорблений и публичных угроз со стороны активиста Виталия Шабунина относительно ее решения по делу «Роттердам+»

Об этом заявила судья-спикер Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко в комментарии изданию «Закон и бизнес».

«Сегрегация судей ВАКС, нападки на отдельных судей, откровенные оскорбления и попытки влияния информационным давлением не повлияют на эффективность работы учреждения как целостного организма осуществления правосудия.

Каждый судья, независимо от фамилии, осуществляет свою деятельность независимо, беспристрастно, с соблюдением стандартов верховенства права и на основании действующего законодательства», - прокомментировала нападки Шабунина судья-спикер ВАКС.

Она подчеркнула, что в уголовном производстве по формуле «Роттердам+» правосудие зависело исключительно от того материала, который орган досудебного расследования представил суду.

"Мы не прекращаем подчеркивать, что ВАКС не является структурным подразделением Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры; нельзя забывать, что суд является органом правосудия, который имеет присущие ему функции и задачи. И это абсолютно логично и обоснованно, когда, осуществляя судебный контроль на стадии досудебного расследования, следственный судья не соглашается со следователем или прокурором, отказывает в удовлетворении ходатайства и приводит мотивы такого отказа в принятом решении», - подчеркнула судья-спикер.

Судья Екатерина Широкая, 24 сентября вынесла решение о законности постановления прокурора САП о закрытии дела «Роттердам+» в комментарии изданию отметила, судьи ВАКС, несмотря на провокации со стороны отдельных активистов принимают решение в соответствии принципами уважения прав и свобод человека, верховенства права и справедливости.

"Судьи ВАКС являются независимыми в принятии судебных решений и будут оставаться таковыми несмотря на негативное, а иногда провокативное отношение отдельных лиц к деятельности суда [...] мы же с коллегами намерены в дальнейшем работать в том же режиме, руководствоваться принципами уважения прав и свобод человека, верховенства права и справедливости».

Напомним, 24 сентября ВАКС отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал законным решение САП о закрытии дела «Роттердам+».

В тот же день глава «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин опубликовал оскорбления и угрозы в адрес судьи Широкой, которая приняла соответствующее решение.

Дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Такое решение САП приняла после получения финальной экспертизы СБУ, которая не подтвердила ущерб или вред от действия формулы.

