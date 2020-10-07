Принятие законопроекта о погашении долгов перед производителями «зеленой» электроэнергии будет способствовать выполнению государством своих обязательств перед инвесторами в возобновляемую энергетику.

Об этом говорится в обращении Европейско-украинского энергетического агентства к председателям комитетов Верховной Рады по вопросам бюджета Юрию Аристову и по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрею Герусу.

В агентстве отметили, что несмотря на подписанный Меморандум о взаимопонимании между правительством и инвесторами в проекты ВИЭ, а также принятие на его выполнение закона, производители «зеленой» электроэнергии не получают 100% расчетов по «зеленому» тарифу. В частности, 100% платежей за август было достигнуто в начале октября, а уровень оплаты за сентябрь составляет лишь 27%.

"Невыполнение государством своих обязательств в полном объеме ставит под сомнение выполнение и обязательств государства по обеспечению погашения долга перед производителями электроэнергии из ВИЭ в размере 40% от общего долга, который сформировался по состоянию на 1 августа 2020 года и составляет 22,4 млрд грн", - отмечается в обращении.

В ЕУЭА призвали депутатов принять законопроект, предусматривающий выпуск ОВГЗ для погашения задолженности перед производителями «зеленой» энергии (законопроект №4151).

"Несмотря на то, что у государственного предприятия «Гарантированный покупатель» на сегодня отсутствуют источники, достаточные для обеспечения 100% текущих платежей производителям электроэнергии из ВИЭ, а также не определено источников покрытия задолженности перед производителями ВИЭ, считаем важным поддержать принятие Верховной Радой проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151)", - отмечается в обращении.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии» (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики. Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на ток для населения.

Как сообщалось, 6 октября ассоциации ВИЭ написали письмо к премьер-министру Д. Шмыгалю, которому сообщили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав. В частности из-за того, что в июле текущего года был принят закон об уменьшении "зеленых" тарифов, а долги перед производителями энергии из возобновляемых источников превысили 21 млрд грн.

По мнению юристов, подача массовых исков инвесторов ВИЭ в Международный инвестиционный арбитраж против государства за нарушение их прав является самым эффективным средством защиты.

По информации из судовых реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. Задача закона-реализовать основные положения меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и иностранными инвесторами в ВИЭ.

Закон предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы. Эти меры позволят экономить государству 7 млрд грн ежегодно.