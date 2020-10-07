Министерство социальной политики подготовило проект введения накопительной пенсионной системы в дополнение к нынешней – солидарной, которая уже перестаёт справляться со своими задачами.

Министр соцполитики Марина Лабезная пояснила, что в настоящее время с зарплаты работников идут взносы только на солидарную пенсию – формально их выплачивает работодатель. В дальнейшем эти деньги употребляются на обеспечение всех пенсионеров страны, независимо от того, кто их заплатил.

Но теперь этих средств не хватает, так как население Украины стареет, и число пенсионеров уже сейчас превосходит число официальных работников. В дальнейшем разрыв будет только возрастать.

Поэтому к нынешнему взносу должен добавиться и другой – на пенсию именно для того работника, который его уплачивает. Чтобы к тому времени, когда он достигнет пенсионного возраста, деньги не съела инфляция, они должны «крутиться» в экономике.

Лабезная отдаёт себе отчёт, что такое нововведение не понравится многим – люди заподозрят, что их деньгами хочет кто-то воспользоваться. Но, по её мнению, другого выхода нет – точнее, альтернативой является поголовная нищета пенсионеров уже в скором будущем.

Если это начинание станет реальностью, каждому работнику придётся платить на свою старость больше, чем сейчас, государство же обязуется проследить за тем, чтобы эти деньги не пропали.

Сообщалось о соответствующем законопроекте, поданном на рассмотрение в Верховную Раду.

Также поступала новость о том, что в будущем государство, помимо накопительной, сможет гарантировать лишь так называемую социальную пенсию в размере до 1 600 гривен.