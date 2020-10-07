Нацсовет реформ, премьер-министр, глава Верховной Рады, и профильный и.о. министра энергетики поддержали реформу присоединения к электросетям. Эта реформа важна для развития бизнеса в Украине. Как пишет Обозреватель, об этом рассказал Михаэль Саакашвили, глава исполкома Нацсовета реформ.

Эксперты говорят, что процедура подключения сейчас длительная и дорогая: "Вся процедура сейчас длится в среднем 300 дней. Еще и платит за все клиент".

В Нацсовете реформ уверены, что улучшить ситуацию можно, если дать возможность энергокомпаниям вкладывать в развитие электросетей и обязать их платить часть стоимости присоединения. Для этого надо изменить параметры стимулирующих тарифов и установить ставку 6% вместо 3%.

"Пакет законов, который мы разработали, который поддержала Нацрада, премьер страны, голова Верховной Рады, министр профильный и все проголосовали за", – отметил Саакашвили.

Глава исполкома Нацсовета реформ уверен, что упрощение присоединения – это ключ к развитию бизнеса в Украине: "Подключение электроэнергии. Если не облегчать, а мы облегчаем, не будет новых бизнесов. Облегчим – будут бизнесы. Поэтому надо быстро принимать".

Напомним, ранее и.о. Министра энергетики заявила, что НКРЕКП не прислушались к позиции экспертного сообщества и участников рынка и приняли параметры стимулирующего тарифа, которые сейчас препятствуют реформе удешевления подключения к электросетям. Согласно концепции реформы, операторы системы распределения должны будут усиливать мощности для присоединения новых клиентов за свой счет. Но для этого необходимо обеспечить им достаточную ставку доходности в новом тарифном регулировании. Эксперты считают, что необходимо повысить действующие 3% до 6-7%.

Отметим, ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса заявила, что НКРЕКП должна пересмотреть параметры стимулирующего тарифа для операторов систем распределения.