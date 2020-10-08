Вагоны необходимо списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.

Об этом заявил вице-президент Всеукраинской Аграрной Рады Михаил Соколов, комментируя намерение Мининфраструктуры и «Укрзализныци» сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

«Эта инициатива вызывает некоторое удивление. Потому что, если это частный вагон, то к нему могут предъявляться претензии или требования касательно его технического состояния, а не его возраста. Нас же не смущает, что мы иногда живем в домах, которым 300 лет? Если этот дом после капремонта и стоит, то он гораздо лучше, нежели новостройка», - объяснил Соколов.

По его словам, не имеет значение год выпуска вагона, важно лишь его техническое состояние.

«На наш взгляд, это странный подход – требования к вагону измерять его возрастом. Они должны быть в техническом состоянии – т.е. ездит или не ездит, насколько исправна его ходовая часть. А если сам вагон неисправен - то будут потери зерна, оно может испортиться или еще что-то в силу контакта с атмосферным воздухом, влагой и т.д.», - сказал Соколов.

Он также подчеркнул, что техническое состояние вагонов – это забота их собственников, а не «Укрзализныци».

Ранее президент Ассоциации "Укрведтранс", в которую входят операторы грузовых ж/д перевозок, Наталья Петриченко заявила, что намерение Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы.

В свою очередь в «Укрметаллургпроме» считают, что принятие Мининфраструктуры решения об ограничении срока использования грузовых вагонов сверх нормативного срока приведет к дефициту вагонов и сокращению промышленного производства.