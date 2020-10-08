В Минэнергетики заявили, что не инициировали увеличение ставок доходности облэнерго до 6% в стимулирующем тарифе. В то же время, в Министерстве выступают за внедрение стимулирующего тарифообразования в соответствии со стратегическими целями Украины по методологии принятой в мире.



В Министерстве энергетики заявили, что информация которая появилась в одном из СМИ о письме Ольги Буславец к премьер-министру, где и. о. министра энергетики якобы просит НКРЭКУ поднять ««ставки доходности» на «старую» базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго) до 6% не соответствует действительности.



"В действительном письме Ольги Буславец к премьер-министру не указываются цифры поднятия ставок, в том числе и относительно 6%. В то же время такие цифры были ранее озвучены Нацсоветом реформ и в частности Михеилом Саакашавли, которые аргументировали необходимость таких мер удешевлением, а не подорожанием тарифов", - говорится в сообщении Министерства.



В Нацсовете реформ отметили, что реформа подключения к электросетям – это давнее требование украинского бизнеса: «Мы хотим ускорить эту процедуру для новых бизнесов в ТРИ раза! Это ускорит создание новых рабочих мест, увеличит налоговые поступления, будет стимулировать экономический рост. Предлагается снижение стоимости присоединений к электросетям путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределяющими компаниями. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний. Предлагается установить доходность на уровне 6%. Это позволит компаниям усиливать подстанции и в результате перевести часть оплаты за присоединение с потребителя на оператора системы распределения. Эту реформу офис простых решений и результатов готовил вместе с предпринимателями и правительством. Когда парламент проголосует за наши предложения, все будет намного быстрее и дешевле. Нацсовет реформ поддержал единогласно».



В свою очередь Минэнерго настаивает на внедрении стимулирующего тарифообразования в соответствии со стратегическими целями Украины и курса, определенного Президентом и премьер-министром, ведь оно имеет значительное влияние на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.



«Упрощение присоединения электроустановок заказчиков к электрическим сетям – это одна из ключевых сфер взаимодействия потребителей с электроэнергетической отраслью, которая непосредственно влияет на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business», - отмечают в Министерстве.



В Минэнерго сообщили, что ключевая проблема, которая значительно усложняет и удорожает процесс присоединения новых электроустановок, – изношенность сетевой инфраструктуры. Из-за систематического недофинансирования отрасли проектный ресурс весомой части энергохозяйства операторов систем распределения уже исчерпан. Изношенность основных фондов по различным ОСР составляет 50% - 80%.



Решением проблемы в Минэнерго считают эффективную модернизацию электросетей и электрооборудования. Для этого необходимо привлечь достаточный финансовый ресурс.

«Это возможно путем внедрения эффективной системы RAB-тарифов. НКРЕКП были утвержденные параметры RAB-регулирования, отдельно на старую и новую базу активов в объеме 3% и 16.7% соответственно, которые не позволяют аккумулировать достаточный финансовый ресурс для решения накопленных годами проблем в отрасли. В то же время Минэнерго предложило вариант RAB-регулирования, которое предусматривает применение показателя средневзвешенной стоимости привлеченного капитала (WACC) в соответствии с общепринятой мировой практикой стимулирующего тарифообразования», - подчеркивают в ведомстве.