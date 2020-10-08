Ограничения срока эксплуатации грузовых вагонов, которое инициируют Укрзализныця и Мининфраструктуры по представлению вагоностроительных компаний, недопустимо

Такое решение приведет к дефициту на рынке вагонов и сокращения промышленного производства. Соответственно, рабочих мест станет меньше, а поступления от налогов в госбюджет - упадут. Об этом говорится в открытом письме премьер-министру Денису шныряли от имени Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ).

В ФРТУ предупредили, что в случае ограничения сроков эксплуатации вагонов, бизнесу придется списать 12600 вагонов уже в следующем году. «Основные операторы рынка вагонов утверждают, что на замещение 12,6 тыс. Вагонов необходимо потратить 16, 7 млрд. грн. Это для них сумма неподъемная, а следовательно, все расходы по приобретению новых вагонов они будут вынуждены переложить на плечи грузоотправителей. Это приведет к значительному росту тарифной нагрузки на производителей продукции», - предупреждают в Федерации. И подчеркивают: создание искусственного дефицита грузовых вагонов приведет к тому, что промышленность будет вынуждена сворачивать производство.

«Недостаток вагонов приведет к срыву отгрузки сырья и готовой продукции, уменьшение объемов производства и экспорта предприятиями Украины в различных отраслях. Украинская экономика окажется перед фактом роста безработицы, а дальнейшему сокращению ВВП и крайне необходимых валютных поступлений», - сказано в письме.

Поэтому, по мнению ФРТУ, украинской власти следует вести взвешенную политику, и воздержаться от радикальных инициатив вагоностроителей, которые нанесут колоссальный ущерб для грузовладельцев и экономики Украины.

В письме также содержатся предложения, которые помогут найти компромисс. В частности, ФРТУ предлагает ограничить срок службы только для универсальных полувагонов, зерновозов и цистерн (3/4 парка грузовых вагонов) на уровне 1,5 нормативного срока их службы (33 лет). Для специализированных вагонов ограничения надо отменить, так же ни в коем случае нельзя ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы.

«Во избежание искусственного дефицита на рынке грузовых вагонов и его негативного влияния на экономику Украины просим дать поручение Министерству инфраструктуры Украины - доработать проект Приказа, который предусматривает ограничение продлении срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов. А Минэкономики и Государственной регуляторной службе - оценить негативное влияние на экономику Украины от ограничения продления сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы, и взвесить его с потенциальными выгодами от ограничения срока продления срока эксплуатации. Надеемся, что в доработанной редакции проекта приказа будет учтена позиция всех участников рынка, а не только предложения одной стороны, позволит обеспечить наилучший результат для экономики Украины», - отметили промышленники.

Напомним, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерена Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.