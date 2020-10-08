Повышение тарифов на передачу электроэнергии для промышленности в условиях кризиса - критическое для украинского бизнеса, и может привести к тому, что десятки, если не сотни тысяч украинцев потеряют работу

О таком предупредил экономист Борис Кушнирук в блоге на «Лига». По его словам, очередное подорожание электроэнергии станет особенно ощутимым для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Значительное количество предприятий МСБ построили бизнес-процессы с учетом существующего тарифа (пекарни, лесопилки, СТО, теплицы). Они не имеют финансовых возможностей для перехода на дороге энергосберегающее оборудование. Следовательно, повышение тарифов для них приведет к чрезвычайным убыткам. Части предприятий придется закрыться. В результате десятки, если не сотни тысяч украинцев потеряют рабочие места. Деградация структуры МСБ только усилится, а средний класс в стране будет сокращаться до уровня статистической погрешности», - предупредил экономист.

Он отметил, что рост затрат на электроэнергию заставит бизнес искать пути снижения затрат по другим статьям, либо сокращать наемных работников и производство из-за роста себестоимости, которое невозможно будет перекрыть доходами.

«Значительная часть предприятий не сможет работать при таком тарифе - критическим является поднятие даже на 1 грн. Разумеется, будет расти опасность массового вывода капитала из Украины и закрытие предприятий», - указал Кушнирук.

Ранее президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падение экономики. В то же время, эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский заявил, что в период коронакризиса власти поддержать бизнес и население и установить мораторий на повышение тарифов на электроэнергию.

Ранее сообщалось, что НКРЕКУ согласовала повышение тарифа на транспортировку электроэнергии с 1 декабря. Цена вырастет до 312,76 грн / МВт-ч, то есть на 30%.