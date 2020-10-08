Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку председателя НКРЕКП Валерия Тарасюка на предмет коррупции и конфликта интересов.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Волынец.

"Национальное агентство по противодействию коррупции начало проверку главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за возможного конфликта интересов и связанной с этим коррупцией. Еще в сентябре временная следственная комиссия (ВСК) парламента обнаружила у председателя НКРЭКУ семейный энергетический бизнес, которым руководит его родной брат. Тогда я обратился в НАПК с требованием расследовать эти факты и в соответствии с выводами, привлечь главу независимого регулятора к ответственности», - сообщил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно копии письма НАПК, которую опубликовывал народный депутат, в настоящее время осуществляется мониторинг и контроль над соблюдением Тарасюком требований антикоррупционного законодательства и урегулирования имеющегося конфликта интересов.

«Благодаря работе ВСК стало понятно, что кризис на энергорынке это результат не только отсутствия профессионализма у руководства НКРЕКП, а и его погоне за наживой», - заявил Волынец.

Народный депутат призвал Кабинет Министров отстранить Тарасюка от исполнения обязанностей председателя НКРЕКП на период проверки НАЗК.

Как сообщалось, в сентябре бывший глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко сообщил о коррупции в действиях председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка, связанной с энергетическим бизнесом его брата Артема Тарасюка.

По данным временной следственной комиссии Верховной рады, Валерий Тарасюк на момент назначения в НКРЕКП возглавлял «Эф Энд Эм Украина» и владел 10% ее уставного капитала через кипрский оффшор. После назначения он передал управление компанию родному брату Артему Тарасюку, который возглавляет компанию до сих пор. С того времени активность компании на энергетическом рынке резко возросла: она стала контрагентом «Укрненерго» и ежемесячно платила на счета «Оператора рынка» взносы за право торговать электрической энергией в ежедневном режиме.

Впервые информация о бизнес-интересах семьи председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка в энергетике появилась в СМИ еще 10 сентября. В тот же день на сайте НКРЭКУ был опубликован проект постановления об аннулировании лицензии компании «Эф энд Эм Украина».

На ближайшем заседании НКРЭКУ 16 сентября лицензия была аннулирована. СМИ на заседание не были допущены, а сам глава комиссии Валерий Тарасюк на него не явился.