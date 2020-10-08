Украина будет активно работать над улучшением процессов охраны водных ресурсов

Как сообщает Знай.юа, о соответствующих инициативах написал в своем Фейсбук председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Далее приводим слова автора без изменений.

Сегодня принял участие в работе инновационной площадки Аlternative environmental platform-2020 "Eco-Modernization", посвященного вопросам охраны водных ресурсов.

Тема не просто актуальна, а сверхактуальна, поскольку едва ли не ежедневно деи фиксирует нарушения в этой сфере, особенно в части специального водопользования.

Среди "самого популярного":

недостаточная очистка стоков предприятий, и, вследствие этого – превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоемах;

нерациональное использование воды, когда субъекты хозяйствования превышают разрешенные лимиты по забору ресурса.

Но имеем и ряд преград, которые не позволяют оперативно реагировать на нарушения. Это, в частности, недопуски на предприятия и ограниченные полномочия инспекторов во время проверок органов местного самоуправления и физлиц.

Чтобы вовремя предупреждать нарушения в части специального водопользования, Госэкоинспекция начала сотрудничество с Государственное агентство водных ресурсов Украины.

Среди запланированного:

✅внедрение автоматизированной системы контроля забора воды, чтобы получать точные данные о количестве использованных водных ресурсов;

✅введения в автоматическом режиме контроля за предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в сбросах, чтобы вовремя выявлять и ликвидировать отклонения;

✅создание системы мониторинга водных ресурсов (в этом направлении уже есть ряд наработок, о которых впоследствии расскажу подробнее).