По инициативе министра экономики Петрашко и лобби вагоностроительных заводов завтра в Кабинете министров при участии Премьер-министра Дениса Шмыгаля состоится встреча, на которой будет рассмотрен вопрос ограничения срока службы грузовых вагонов

Об этом идет речь в официальных документах

Так, согласно официальных документов, в Кабмине предлагают ограничить срок эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы и запретит использования иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза, пишет znaj.ua.

Ранее сообщалось, что Минэкономики вместе Мининфраструктуры работают над разработкой Программы кардинального обновления железнодорожной отрасли. Якобы, это может привести к росту экономики. Так, инициатива по решению проблематики рынка грузовых вагонов базируется на введении ограничений эксплуатационного возраста на основные группы грузовых вагонов; поощрении спроса на новые вагоны украинских производителей из-за компенсации государством процентной ставки по кредитам на покупку железнодорожных вагонов; ограничении ввоза и эксплуатации старых вагонов из соседних государств в Украине; применении технического инструмента для проведения дополнительных ремонтов и инспекций старых вагонов, подорожают в обслуживании.

Участники рынка и эксперты выступают критически против такой инициативы, особенно в период экономического кризиса. Так, президент Ассоциации "Укрведтранс" Наталья Петриченко заявила, что намерена Мининфраструктуры сократить срок эксплуатации грузовых вагонов нарушает европейские директивы. По ее словам, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась привести свою законодательную базу в соответствие с европейскими директивами, в которых не предусмотрен нормативный срок службы вагонов.