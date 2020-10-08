Новое заключение частного эксперта по делу «Роттердам+» Ирины Педь было выполнено с нарушением норм законодательства и не может быть надлежащим процессуальным документом

Об этом 8 октября во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко.

"Этот вывод является ненадлежащим процессуальным документом. Более того, он не был в природе на время принятия решения о закрытии уголовного производства. Поэтому соответственно он не то что не учитывался, а он и не мог был быть учтен и осуществить какое - то влияние относительно принятия этого постановления», - сообщил прокурор во время судебного заседания.

Прокурор пояснил, что эта частная экспертиза была заказана НАБУ 20 августа и проводилась в то время как следствие уже было закрыто, что является прямым нарушением норм Уголовно-процессуального кодекса.

"Сроки следствия в отношении лиц закончились в связи с закрытием уголовного производства, то есть 27 августа 2020 года. И с тех пор все следственные и процессуальные действия в этом уголовном производстве не могли быть проведены и подлежали завершению по состоянию на 27 августа», - добавил прокурор.

Прокурор САП в судебном заседании также сообщил, что общественная организация "Центр противодействия коррупции" и ее глава Виталий Шабунин вообще не имеют оснований для обжалования решения прокурора, поскольку никоим образом не является стороной в этом деле.

"Я считаю, что они (ЦПК-прим.) не являются заявителями в уголовном производстве. Эти мои доводы подтверждаются извлечением из Единого реестра досудебных расследований. В Едином реестре досудебных расследований, ни в одном месте не упоминается фамилия любого должностного лица Центра противодействия коррупции или вообще самой этой организации», - добавил прокурор.

От Также в очередной раз подчеркнул, что постановление о закрытии дела было принято им обоснованно в полном соответствии с законом.

«УПК наделяет дискреционными полномочиями прокурора определить достаточность доказательств для составления обвинительного акта. Эти полномочия реализованы. Прокурор в уголовном производстве определил, что для составления обвинительного акта доказательств недостаточно», - подытожил Виталий Пономаренко.



Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела «Роттердам+», представители НАБУ заявили, что частный эксперт вроде бы подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения открытых тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам +" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.