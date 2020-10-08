Ещё в этом году курс гривны должен упасть до 29 за доллар. После Нового Года этот процесс продолжится, и вскоре «доллар по тридцать» станет реальностью.

В этом вопросе сходится большинство экономических и финансовых аналитиков. Они отмечают, что гривна, будучи предоставлена сама себе, уже сейчас бы скатилась до отметки 29. Мешают этому усилия Национального банка, который, стремясь удержать её курс, активно продаёт доллары. За один только сентябрь их было продано свыше 125 миллионов.

Эксперты выделяют несколько причин падения гривны. Одной из них связана с укреплением позиций импортёров, которые уже смогли, пусть и не до конца, оправиться от удара, нанесённого эпидемией коронавируса и карантином. Что же касается экспорта, то здесь для Украины всегда играл важную роль аграрный сектор, в котором сейчас наблюдается затишье: урожай прошлого года давно продан, а новый ещё не весь собран.

Однако это лишь сезонное явление, которое вскоре закончится. Куда важнее политика руководства Нацбанка во главе с Кириллом Шевченко, за которой наблюдает весь финансовый рынок. Эксперт Томаш Фиала отмечает основные черты этой политики: не допускать обрушения гривны, но и не стремиться к её укреплению, лишь по возможности смягчая девальвацию.

Нельзя сбрасывать со счетов и проект госбюджета-21, где заложен дефицит в размерах 6 процентов ВВП. Эти факторы, накладываясь друг на друга, будут способствовать росту доллара по отношению к гривне.

Может ли этот процесс обратиться вспять? В «Райффайзен Банк Аваль» считают, что такая возможность не исключена, но здесь очень многое зависит от экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности, подсолнечника и кукурузы. А прогнозы относительно их урожая не очень оптимистичны, во всяком случае, он ожидается ниже, чем в 2019 году.

Ранее объяснялось сокращение валютных запасов Украины.

Также сообщалось о росте спроса на доллары.