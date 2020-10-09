В действиях детективов Национального антикоррупционного бюро и частного эксперта Ирины Педь есть признаки уголовного преступления во время подготовки скандальной экспертизы по делу «Роттердам+».

Об этом журналистам сообщил адвокат по делу Артем Трекке.

«В действиях детективов усматриваются признаки уголовных правонарушений, а также в действиях эксперта аналогично. В связи с этим стороной защиты поданы соответствующие заявления в орган досудебного расследования, чтобы он проверил и дал оценку этим фактам и обстоятельствам», - сообщил адвокат.

По его словам ГБР 8 октября открыло уголовное производство по факту составления заведомо ложной экспертизы.

"Стороной защиты подано соответствующее заявление о составлении заведомо ложного заключения эксперта, а также превышении полномочий детективов», - добавил Трекке.

Напомним, 2 октября, через месяц после закрытия дела «Роттердам+», представители НАБУ заявили, что частный эксперт вроде бы подтвердил предположение детективов относительно убытков от действия формулы в размере 39,9 млрд грн.

Адвокаты стороны защиты заявили, что экспертиза была сфабрикована задним числом в нарушение норм УПК и обратились с заявлением к Государственному бюро расследований. 8 октября ГБР начало соответствующее расследование.

Впоследствии стало известно, что частная компания, которая проводила экспертизу за год получила от НАБУ 520 тыс. грн без проведения открытых тендеров. До сотрудничества с НАБУ, компания специализировалась на экспертизах по гражданскому праву оценивала размер пени по кредитным картам и стоимость наследственного имущества.

Дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

24 сентября Высший антикоррупционный суд, рассмотрев иск экс-нардепа Чумака, подтвердил законность этого решения САП. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.