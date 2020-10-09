Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело

Обвинения касаются государственной измены, сообщил он в эфире "Громадське радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - сообщил он.

Коболев подчеркнул, что "им нечего скрывать" и "Нафтогаз" готов сотрудничать со следствием.

Андрей Коболев

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Заявление главы "Нафтогаза" не осталось без внимания украинцев.

"В нищей стране иметь такие доходы, это преступление", "А ты думал что всю жизнь королем будешь? А за базар придется отвечать. Ну-ну посмотрим", "По окончанию дела он получит премию", "Как открыли так и закроют, глазом моргнуть не успеем","На урановые рудники всех их!", - писали в сети.