Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело

Обвинения касаются государственной измены, сообщил он в эфире "Громадське радіо".

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - сообщил он.

Коболев подчеркнул, что "им нечего скрывать" и "Нафтогаз" готов сотрудничать со следствием.

Заявление главы "Нафтогаза" не осталось без внимания украинцев.