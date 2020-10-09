Глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело
Обвинения касаются государственной измены, сообщил он в эфире "Громадське радіо".
"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в госизмене", - сообщил он.
Коболев подчеркнул, что "им нечего скрывать" и "Нафтогаз" готов сотрудничать со следствием.
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Заявление главы "Нафтогаза" не осталось без внимания украинцев.
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